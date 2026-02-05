uma parceria com o Jornal Expresso
05/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 05-02-2026 15:00

Militar com raízes em Santo Estêvão morreu durante curso de Operações Especiais

exercito militar
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Um militar do Exército Português, com raízes familiares na freguesia de Santo Estêvão, concelho de Benavente, foi encontrado morto na manhã de terça-feira, 27 de Janeiro.

Um militar do Exército Português, com raízes familiares na freguesia de Santo Estêvão, concelho de Benavente, foi encontrado morto na manhã de terça-feira, 27 de Janeiro, após ter desaparecido durante um exercício do Curso de Operações Especiais no rio Balsemão, em Penude, no concelho de Lamego.
O alferes de Infantaria João Cardoso, natural de Mafra, encontrava-se a frequentar a terceira semana do exigente curso de formação de tropas especiais quando foi arrastado pela forte corrente do rio, na noite de segunda-feira, durante um exercício conhecido como “funicular”, realizado por sete militares em formação no Centro de Tropas de Operações Especiais.
O alerta para o desaparecimento foi dado às 23h39 de segunda-feira. As operações de busca prolongaram-se durante toda a noite e início da manhã seguinte, dificultadas pela corrente “muito forte” da água, segundo fonte do Comando Sub-regional do Douro. O corpo do militar viria a ser localizado pelas 08h50.
João Cardoso mantinha uma forte ligação a Santo Estêvão, onde residem familiares próximos. A Junta de Freguesia de Santo Estêvão manifestou publicamente o seu pesar, apresentando condolências ao Exército e à família do militar. O executivo expressou solidariedade aos familiares, em particular ao pai e ex-músico da banda filarmónica, José João Cardoso, à tia Rosa Cardoso e à avó Rita Cardoso, todos naturais da freguesia. “É com profundo pesar que a Junta de Freguesia de Santo Estêvão apresenta, em nome de toda a comunidade, as mais sentidas condolências”, lê-se na nota, sublinhando o impacto da perda para a freguesia e para as Forças Armadas.
O Exército informou que foi determinada a abertura de um processo de averiguações para apurar todas as circunstâncias do ocorrido, em articulação com as autoridades competentes, tendo a Polícia Judiciária Militar sido chamada a intervir .

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Vale Tejo
    04-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar