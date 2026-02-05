Militar com raízes em Santo Estêvão morreu durante curso de Operações Especiais

Um militar do Exército Português, com raízes familiares na freguesia de Santo Estêvão, concelho de Benavente, foi encontrado morto na manhã de terça-feira, 27 de Janeiro, após ter desaparecido durante um exercício do Curso de Operações Especiais no rio Balsemão, em Penude, no concelho de Lamego.

O alferes de Infantaria João Cardoso, natural de Mafra, encontrava-se a frequentar a terceira semana do exigente curso de formação de tropas especiais quando foi arrastado pela forte corrente do rio, na noite de segunda-feira, durante um exercício conhecido como “funicular”, realizado por sete militares em formação no Centro de Tropas de Operações Especiais.

O alerta para o desaparecimento foi dado às 23h39 de segunda-feira. As operações de busca prolongaram-se durante toda a noite e início da manhã seguinte, dificultadas pela corrente “muito forte” da água, segundo fonte do Comando Sub-regional do Douro. O corpo do militar viria a ser localizado pelas 08h50.

João Cardoso mantinha uma forte ligação a Santo Estêvão, onde residem familiares próximos. A Junta de Freguesia de Santo Estêvão manifestou publicamente o seu pesar, apresentando condolências ao Exército e à família do militar. O executivo expressou solidariedade aos familiares, em particular ao pai e ex-músico da banda filarmónica, José João Cardoso, à tia Rosa Cardoso e à avó Rita Cardoso, todos naturais da freguesia. “É com profundo pesar que a Junta de Freguesia de Santo Estêvão apresenta, em nome de toda a comunidade, as mais sentidas condolências”, lê-se na nota, sublinhando o impacto da perda para a freguesia e para as Forças Armadas.

O Exército informou que foi determinada a abertura de um processo de averiguações para apurar todas as circunstâncias do ocorrido, em articulação com as autoridades competentes, tendo a Polícia Judiciária Militar sido chamada a intervir .