Muralhas de Santarém voltaram a ceder ao mau tempo

Um troço de muralha no miradouro da Rua Luís Camões, em Santarém, desabou na segunda-feira, 2 de Fevereiro, provocando um deslizamento de terras e obrigando à evacuação do parque de estacionamento aí existente. Foi solicitado o apoio da PSP, devido ao risco iminente de danos em veículos aí estacionados.

A Câmara de Santarém apelou à população que evite estacionar ou circular em zonas sinalizadas como perigosas, respeite as indicações das autoridades no local e priorize sempre a sua segurança e a dos outros. “Quanto à salvaguarda e valorização do património, estamos em contacto com o Património IP. Como é do conhecimento público vamos iniciar empreitada de requalificação desta zona. Já estamos a articular com a equipa projectista”, informou o presidente da Câmara de Santarém nas redes sociais.

Também na segunda-feira, e não muito longe desse local, outro deslizamento de terras num talude levou parte da berma da Travessa da Calçada das Figueiras, na zona em calçada à portuguesa habitualmente usada para estacionamento automóvel. A área afectada encontra-se devidamente sinalizada e delimitada.

As muralhas e encostas de Santarém têm um longo historial de desabamentos e deslizamentos de terras, como temos vindo a noticiar nas últimas três décadas. Algumas zonas foram objecto de uma morosa e dispendiosa intervenção de fundo nos últimos anos, para consolidação das barreiras. Em Janeiro, outro deslizamento de terras nas barreiras que delimitam as Portas do Sol obrigou ao corte da Estrada de Alfange. Para breve está prevista uma intervenção de reabilitação de alguns troços de muralhas, recentemente adjudicada pelo município à empresa Teixeira Duarte.