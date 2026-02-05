Sociedade | 05-02-2026 09:37
Nacional 3 encerrada em Azambuja
Troço da estrada não reúne condições de segurança.
A Estrada Nacional 3, entre o km 2,8 e o km 3,8, mantém-se encerrada, por não estarem reunidas as necessárias condições de segurança, informou a Câmara de Azambuja. O encerramento deve-se à subida das águas provocada pelo mau tempo.
Através de um comunicado divulgado esta quinta-feira, 5 de Fevereiro, a autarquia refere que a "situação está a ser permanentemente monitorizada e, logo que se verifiquem condições favoráveis, a circulação será reaberta".
Os condutores devem utilizar as vias alternativas, nomeadamente as saídas da A1 em Aveiras de Cima ou no Cartaxo, respeitando a sinalização existente no local.
