Nacional 3 encerrada em Azambuja

A Estrada Nacional 3, entre o km 2,8 e o km 3,8, mantém-se encerrada, por não estarem reunidas as necessárias condições de segurança, informou a Câmara de Azambuja. O encerramento deve-se à subida das águas provocada pelo mau tempo.

Através de um comunicado divulgado esta quinta-feira, 5 de Fevereiro, a autarquia refere que a "situação está a ser permanentemente monitorizada e, logo que se verifiquem condições favoráveis, a circulação será reaberta".

Os condutores devem utilizar as vias alternativas, nomeadamente as saídas da A1 em Aveiras de Cima ou no Cartaxo, respeitando a sinalização existente no local.