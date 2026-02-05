uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 05-02-2026 18:34

Proteção Civil de VFX avisa para perigo de cheia e apela à precaução nas zonas ribeirinhas

Protecção Civil apela a que não circulem nas zonas ribeirinhas e estejam atentos às indicações das autoridades. Evitar deslocações desnecessárias.

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Vila Franca de Xira apela à população que vive na zona ribeirinha para redobrar atenção e tomar precauções:
- Ao ouvir a sirene dos bombeiros tocar 5 vezes deve DE IMEDIATO procurar um lugar seguro.
- Não permanecer nas zonas ribeirinhas pela sua segurança,
- Seguir as indicações da Proteção Civil. Em caso de Emergência, ligar 112.
Foram já adotadas medidas cautelares esta tarde, nomeadamente o encerramento das escolas e jardins de infância públicas do concelho no período da tarde; Suspensão das atividades desportivas e culturais a partir do período da tarde; Aconselhamento aos residentes e comerciantes de adoção de medidas de autoproteção e salvaguarda de bens; Aconselhamento aos proprietários de viaturas que não as estacionem em zonas inundáveis.
O presidente da câmara está a acompanhar a situação, a par dos serviços municipais, corpos de bombeiros, forças de segurança e o Serviço Municipal de Proteção Civil.
A colaboração de cada cidadão é fundamental, pelo que se apela a que se evitem deslocações desnecessárias ou andar na rua, para libertar as vias para as deslocações essenciais e eventual socorro.
