Protecção Civil apela a que não circulem nas zonas ribeirinhas e estejam atentos às indicações das autoridades. Evitar deslocações desnecessárias.

Proteção Civil de VFX avisa para perigo de cheia e apela à precaução nas zonas ribeirinhas

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Vila Franca de Xira apela à população que vive na zona ribeirinha para redobrar atenção e tomar precauções:

- Ao ouvir a sirene dos bombeiros tocar 5 vezes deve DE IMEDIATO procurar um lugar seguro.

- Não permanecer nas zonas ribeirinhas pela sua segurança,

- Seguir as indicações da Proteção Civil. Em caso de Emergência, ligar 112.

Foram já adotadas medidas cautelares esta tarde, nomeadamente o encerramento das escolas e jardins de infância públicas do concelho no período da tarde; Suspensão das atividades desportivas e culturais a partir do período da tarde; Aconselhamento aos residentes e comerciantes de adoção de medidas de autoproteção e salvaguarda de bens; Aconselhamento aos proprietários de viaturas que não as estacionem em zonas inundáveis.

O presidente da câmara está a acompanhar a situação, a par dos serviços municipais, corpos de bombeiros, forças de segurança e o Serviço Municipal de Proteção Civil.

A colaboração de cada cidadão é fundamental, pelo que se apela a que se evitem deslocações desnecessárias ou andar na rua, para libertar as vias para as deslocações essenciais e eventual socorro.