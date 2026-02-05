uma parceria com o Jornal Expresso
05/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 05-02-2026 11:57

Rio Tejo transborda e isola Abrantes

Rio Tejo transborda e isola Abrantes
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A subida rápida do caudal do rio Tejo, após uma noite de chuva muito intensa, provocou esta quinta-feira cheias significativas no concelho de Abrantes.

A subida rápida do caudal do rio Tejo, após uma noite de chuva muito intensa, provocou esta quinta-feira cheias significativas no concelho de Abrantes, originando o corte de várias estradas em diferentes freguesias, fortes constrangimentos na circulação rodoviária e a activação do Plano Especial de Emergência para Cheias na Bacia do Tejo, que se encontra em nível de alerta vermelho. As autoridades alertam que as próximas horas serão decisivas.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Vale Tejo
    04-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar