Sociedade | 05-02-2026 11:57
Rio Tejo transborda e isola Abrantes
A subida rápida do caudal do rio Tejo, após uma noite de chuva muito intensa, provocou esta quinta-feira cheias significativas no concelho de Abrantes.
A subida rápida do caudal do rio Tejo, após uma noite de chuva muito intensa, provocou esta quinta-feira cheias significativas no concelho de Abrantes, originando o corte de várias estradas em diferentes freguesias, fortes constrangimentos na circulação rodoviária e a activação do Plano Especial de Emergência para Cheias na Bacia do Tejo, que se encontra em nível de alerta vermelho. As autoridades alertam que as próximas horas serão decisivas.
