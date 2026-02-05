Rio Tejo transborda e isola Abrantes

A subida rápida do caudal do rio Tejo, após uma noite de chuva muito intensa, provocou esta quinta-feira cheias significativas no concelho de Abrantes.

A subida rápida do caudal do rio Tejo, após uma noite de chuva muito intensa, provocou esta quinta-feira cheias significativas no concelho de Abrantes, originando o corte de várias estradas em diferentes freguesias, fortes constrangimentos na circulação rodoviária e a activação do Plano Especial de Emergência para Cheias na Bacia do Tejo, que se encontra em nível de alerta vermelho. As autoridades alertam que as próximas horas serão decisivas.