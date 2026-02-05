Tejo já está na praça de Constância

Esta é uma situação que tem acontecido com alguma regularidade na vila ribeirinha banhada pelos rios Tejo e Zêzere, mas já não sucedia há alguns anos.

A Praça Alexandre Herculano, no centro vistas vila de Constância, está a ficar alagada devido à subida das águas do rio Tejo. Algumas habitações e estabelecimentos comerciais já estão inundados.