Sociedade | 05-02-2026 15:21
Tejo já está na praça de Constância
foto dr
Esta é uma situação que tem acontecido com alguma regularidade na vila ribeirinha banhada pelos rios Tejo e Zêzere, mas já não sucedia há alguns anos.
A Praça Alexandre Herculano, no centro vistas vila de Constância, está a ficar alagada devido à subida das águas do rio Tejo. Algumas habitações e estabelecimentos comerciais já estão inundados.
