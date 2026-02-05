Risco de galgamento do muro ribeirinho põe Coruche em alerta

A evolução das condições meteorológicas e hidrográficas levou o Município de Coruche a reforçar os avisos à população, apelando à adopção de medidas preventivas para minimizar riscos e salvaguardar pessoas e bens nas áreas mais vulneráveis da vila.

A Câmara Municipal de Coruche alertou esta quinta-feira, 5 de Fevereiro, para o risco de galgamento do muro de protecção da vila ao longo do dia, na sequência das previsões meteorológicas e hidrográficas actualmente em vigor.

Perante este cenário, a autarquia apela aos residentes e proprietários com viaturas ou outros bens localizados em zonas ribeirinhas para que procedam, com a maior brevidade possível, à sua remoção para locais mais altos e seguros, de forma a prevenir danos materiais e garantir a segurança de pessoas e bens.

O município solicita igualmente aos proprietários de estabelecimentos comerciais situados na zona baixa da vila que encerrem os seus espaços logo que possível e adoptem medidas de protecção adequadas para salvaguarda dos seus bens.

De acordo com a informação divulgada, os serviços municipais encontram-se no terreno, em articulação com a Protecção Civil, a prestar apoio humano e logístico às populações, bem como a disponibilizar materiais de protecção para habitações localizadas em áreas potencialmente afectadas.

A autarquia informa ainda que o pavilhão desportivo da Escola EB 2/3 Dr. Armando Lizardo se encontra aberto para eventual abrigo da população, caso a situação o justifique.

A Câmara Municipal reforça o apelo à adopção de comportamentos de segurança e de autoprotecção, recomendando que seja evitada a circulação em zonas ribeirinhas e que sejam rigorosamente respeitadas todas as indicações das autoridades no local.

A situação continuará a ser acompanhada pelas entidades competentes, sendo prestadas novas informações sempre que necessário, sublinhando o município que a colaboração de todos é fundamental.