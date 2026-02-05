Vila Franca de Xira acciona Plano Municipal de Emergência face à subida do Tejo

Esta tarde as escolas vão encerrar e as actividades desportivas e culturais vão ser suspensas. O objectivo é reduzir circulação e proteger pessoas e bens nas zonas ribeirinhas, uma vez que o caudal do rio Tejo vai subir ao final da tarde.

O Município de Vila Franca de Xira activou o Plano Municipal de Emergência na sequência da abertura adicional de barragens em Espanha, motivada pela chuva junto à fronteira, o que está a provocar a deslocação de uma grande massa de água em direcção ao rio Tejo. A previsão é que o caudal atinja o concelho ao final da tarde, por volta das 17h00, podendo verificar-se uma subida exponencial do nível das águas.

A O MIRANTE o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira explicou que nos últimos dias já se registou um aumento do nível do Tejo, mas as autoridades admitem que a situação se possa agravar significativamente nas próximas horas. A activação do plano visa diminuir o número de pessoas nas zonas ribeirinhas e reduzir a circulação no conjunto do concelho, libertando vias para deslocações essenciais e eventuais operações de socorro.

Entre as medidas decididas está o encerramento das escolas do concelho durante a tarde de hoje, após o almoço, permitindo que as crianças almocem nos estabelecimentos de ensino e que os pais as possam recolher antes do período mais crítico. Estão também a ser contactados clubes e associações culturais para suspenderem actividades desportivas e outras iniciativas a partir desta tarde.

Os caminhos ribeirinhos, já encerrados há vários dias, manter-se-ão interditos. As autoridades estão a acompanhar de perto as populações residentes em zonas ribeirinhas, apelando à salvaguarda de bens, retirando-os do chão, e à remoção de viaturas de áreas susceptíveis de inundação.

A decisão sobre o funcionamento das escolas no dia de amanhã, sexta-feira, será tomada ao início da noite, depois de avaliados os efeitos da massa de água no território.

Apesar de muitas pessoas estarem habituadas à subida do Tejo e já terem tomado precauções, as autoridades sublinham a imprevisibilidade da cota que a água poderá atingir. Comerciantes estão a ser avisados para acautelarem bens e encerrarem mais cedo, se necessário.

De acordo com o autarca até ao momento não há desalojados, registando-se apenas situações pontuais já resolvidas. O apelo é para que a população evite deslocações desnecessárias.

As zonas de maior atenção incluem zonas ribeirinhas de Alhandra, Vila Franca de Xira, Vala do Carregado, Póvoa de Santa Iria e zona baixa de Alverca. Empresas e indústrias localizadas nestas áreas estão também a ser alertadas para protegerem instalações e ponderarem o encerramento antecipado, reduzindo riscos.