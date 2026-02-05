Volta circular-se na Ponte Salgueiro Maia

O trânsito na ponte Salgueiro Maia reabriu cerca das 17h00, mas condicionado no sentido Santarém para Almeirim na faixa esquerda.

O trânsito na ponte Salgueiro Maia reabriu cerca das 17h00, mas condicionado no sentido Santarém para Almeirim na faixa esquerda. A ponte foi cortada devido ao surgimento de um buraco no tabuleiro, mas feitas peritagens específicas decidiu-se reabrir a travessia.

A Infraestruturas de Portugal (IP) confirmou que a medida foi tomada “por razões de segurança”, mantendo apenas uma via transitável.

Segundo a IP, equipas técnicas estiveram no local a avaliar a extensão dos danos e garantir a estabilização provisória da zona afectada.

A situação provocou demoras significativas na saída de Santarém. A IP recomenda prudência na aproximação ao local e alerta para possíveis novas restrições caso as condições estruturais assim o exijam.

Os trabalhos de reparação deverão prolongar-se pelos próximos dias.

