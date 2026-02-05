uma parceria com o Jornal Expresso
05/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 05-02-2026 17:30

Volta circular-se na Ponte Salgueiro Maia

Volta circular-se na Ponte Salgueiro Maia
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O trânsito na ponte Salgueiro Maia reabriu cerca das 17h00, mas condicionado no sentido Santarém para Almeirim na faixa esquerda.

O trânsito na ponte Salgueiro Maia reabriu cerca das 17h00, mas condicionado no sentido Santarém para Almeirim na faixa esquerda. A ponte foi cortada devido ao surgimento de um buraco no tabuleiro, mas feitas peritagens específicas decidiu-se reabrir a travessia.

A Infraestruturas de Portugal (IP) confirmou que a medida foi tomada “por razões de segurança”, mantendo apenas uma via transitável.

Segundo a IP, equipas técnicas estiveram no local a avaliar a extensão dos danos e garantir a estabilização provisória da zona afectada.

A situação provocou demoras significativas na saída de Santarém. A IP recomenda prudência na aproximação ao local e alerta para possíveis novas restrições caso as condições estruturais assim o exijam.

Os trabalhos de reparação deverão prolongar-se pelos próximos dias.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Vale Tejo
    04-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar