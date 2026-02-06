uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 06-02-2026 09:55

250 pessoas retiradas das suas casas em Santarém

As cheias em Santarém inserem-se num quadro mais vasto de impacto do mau tempo em Portugal continental, que já provocou várias vítimas mortais, feridos, desalojados e danos significativos em habitações, infraestruturas e serviços.

Cerca de 250 moradores das zonas ribeirinhas do concelho de Santarém foram retirados preventivamente das suas casas devido à subida contínua do caudal do rio Tejo, numa operação de segurança que levou também ao encerramento das escolas e à abertura de um centro de acolhimento municipal. A autarquia de Santarém determinou, ainda durante a manhã de quinta-feira, a evacuação das zonas da Ribeira de Santarém, Caneiras e Reguengo do Alviela, na sequência do agravamento do risco de inundações. Segundo o presidente da câmara, João Teixeira Leite, o caudal do Tejo continuava a aumentar durante a madrugada, atingindo cerca de 8.500 metros cúbicos por segundo, um valor considerado elevado e que exige “monitorização e acompanhamento permanentes”.
A aldeia de Caneiras foi totalmente evacuada, enquanto na Ribeira de Santarém saiu “uma percentagem muito elevada” da população. Permaneceram apenas moradores que residem em pisos superiores, sem risco imediato, mas sob vigilância das autoridades. No Reguengo do Alviela, a situação está igualmente a ser acompanhada pelos bombeiros. Para acolher os desalojados, foi ativado um centro de acolhimento no pavilhão municipal, com condições clínicas, médicas e alimentação, que estava a receber 51 pessoas. Como medida adicional de prevenção, a câmara decidiu encerrar todas as escolas do concelho na sexta-feira, apelando à população para reduzir ao mínimo as deslocações.
As cheias em Santarém inserem-se num quadro mais vasto de impacto do mau tempo em Portugal continental, que já provocou várias vítimas mortais, feridos, desalojados e danos significativos em habitações, infraestruturas e serviços. O Governo prolongou a situação de calamidade até 15 de fevereiro, abrangendo dezenas de concelhos, com um pacote de apoios que poderá ascender a 2,5 mil milhões de euros.
