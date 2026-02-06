uma parceria com o Jornal Expresso
06/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 06-02-2026 14:27

Arruda dos Vinhos com 23 desalojados e aldeias isoladas

O número de desalojados no concelho de Arruda dos Vinhos subiu para 23, depois das casas terem ficado inabitáveis devido ao mau tempo, estando duas aldeias isoladas pelos cortes de estradas, disse hoje o presidente da Câmara Municipal.

Devido à existência de 18 estradas cortadas e oito condicionadas no concelho, “as pessoas estão a ficar isoladas”, disse à Lusa o presidente do município, Carlos Alves, destacando os casos das localidades de Arranhó e Cardosas.
Entre as principais estradas cortadas encontram-se a Variante de A-do-Mourão, a Estrada Nacional 115 entre Arranhó e Bucelas, e entre Arranhó e Sobral de Monte Agraço.
Também face à dificuldade nas acessibilidades, o município de Arruda dos Vinhos decidiu encerrar o Centro Escolar de Arranhó.
“A Boa Viagem tem muita dificuldade em fazer os trajectos e os alunos em chegar à escola”, disse.
Face ao número de estradas cortadas por deslizamentos de terras, a autarquia decidiu adiar para dia 15 as eleições presidenciais no concelho. Segundo o autarca, os deslizamentos de terras estão a acontecer porque “os terrenos já não conseguem absorver mais água”, o que está a provocar danos nas condutas e, em consequência, falhas no abastecimento à população.

