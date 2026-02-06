Arruda dos Vinhos com 23 desalojados e aldeias isoladas

Devido à existência de 18 estradas cortadas e oito condicionadas no concelho, “as pessoas estão a ficar isoladas”, disse à Lusa o presidente do município, Carlos Alves, destacando os casos das localidades de Arranhó e Cardosas.

Entre as principais estradas cortadas encontram-se a Variante de A-do-Mourão, a Estrada Nacional 115 entre Arranhó e Bucelas, e entre Arranhó e Sobral de Monte Agraço.

Também face à dificuldade nas acessibilidades, o município de Arruda dos Vinhos decidiu encerrar o Centro Escolar de Arranhó.

“A Boa Viagem tem muita dificuldade em fazer os trajectos e os alunos em chegar à escola”, disse.

Face ao número de estradas cortadas por deslizamentos de terras, a autarquia decidiu adiar para dia 15 as eleições presidenciais no concelho. Segundo o autarca, os deslizamentos de terras estão a acontecer porque “os terrenos já não conseguem absorver mais água”, o que está a provocar danos nas condutas e, em consequência, falhas no abastecimento à população.