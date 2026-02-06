Associações empresariais defendem resposta rápida e reforço de apoios às empresas

A AIP – Associação Industrial Portuguesa, a NERLEI – Associação Empresarial da Região de Leiria, a NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém e a NERC – Associação Empresarial da Região de Coimbra, enquanto estruturas associativas mais representativas dos territórios envolvidos, consideram que as medidas tomadas pelo Governo relativa aos apoios a empresas afectadas pela depressão Kristin, “constituem um pacote bem estruturado”.

Numa reunião realizada em Leiria no dia 2 de Fevereiro, os responsáveis associativos destacaram entre elas, as isenções temporárias à Segurança Social, a simplificação de procedimentos de licenciamento e controlo prévio, o lay-off, as moratórias fiscais e as linhas de apoio financeiro. E “enalteceram a nomeação de Paulo Fernandes para liderar a Unidade de Missão criada para apoiar a recuperação das áreas afectadas.”.

Como complemento às medidas do Governo elaboraram uma lista com outras propostas, que foram apresentadas ao Ministério da Economia, destacando-se:

O alargamento das subvenções para microempresas até 10.000€, actualmente previstas para a agricultura e floresta, a outros sectores; a activação do Sistema de Reposição de Capacidades Produtivas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 4/2023, com apoios não reembolsáveis para as empresas mais afectadas; acesso a linhas de crédito já protocoladas, tornando mais célere a sua aplicação; moratórias das amortizações até 2026 dos contratos de incentivo no âmbito dos fundos estruturais; aumento dos prazos das moratórias fiscais e aumento das moratórias dos empréstimos devidamente articuladas com o Banco de Portugal de forma a evitar “default”.