Benavente activa Plano Municipal de Emergência e Protecção Civil

A Câmara Municipal de Benavente decidiu esta sexta-feira, 6 de Fevereiro, activar o Plano Municipal de Emergência e Protecção Civil, na sequência da situação meteorológica adversa que se verifica no concelho.

Segundo informação do município, a activação do plano surge após uma avaliação realizada pela autarquia e pela Protecção Civil de Benavente, tendo como objectivo assegurar a coordenação institucional e operacional dos recursos disponíveis, garantindo uma resposta eficaz, articulada e preventiva, com vista à salvaguarda de pessoas, animais e bens, até que a normalidade possa ser restabelecida.

No terreno encontram-se mobilizados os agentes de protecção civil, elementos da Guarda Nacional Republicana, os bombeiros e meios da Marinha Portuguesa, com fuzileiros posicionados e dotados de meios anfíbios, para garantir apoio às populações sempre que se revele necessário, estando igualmente prevista a possibilidade de reforço de meios.

A autarquia apela ainda à população para que acompanhe as informações divulgadas pela Protecção Civil e pelo Município de Benavente, através dos canais digitais oficiais, e para que cumpra as medidas de autoprotecção recomendadas.

De acordo com o ponto de situação divulgado às 13 horas, registam-se várias vias rodoviárias intransitáveis no concelho de Benavente, nomeadamente a Estrada Nacional 118, entre Benavente e Salvaterra de Magos, o Caminho Del Rey (Sugal/EN 118 – Rua da Chaminé), a EM 515, no Paul do Trejoito, a Estrada do Convento de Jericó e a Rua do Vale, nos Foros da Charneca, devido a aluimento de terras.

Estão igualmente condicionadas a Rua do Rio Almansor, na frente ribeirinha de Samora Correia, a Rua 1.º de Maio, nos Foros de Almada, com submersão parcial em dois pontos, e a Estrada Municipal 1456, conhecida como Estrada do Campo, entre a EN118 e a EN10, na zona da Recta do Cabo.