Deslizamento de terras perto da Escola Mem Ramires em Santarém

Nos últimos dias têm-se verificado vários deslizamentos de terras nas barreiras da cidade, devido à forte e insistente pluviosidade.

Um deslizamento de terras levou parte de uma barreira nas proximidades da Escola Básica 2/3 Mem Ramires, na zona do Sacapeito, em Santarém, conforme documenta a imagem enviada por um leitor.

Nos últimos dias têm-se verificado vários deslizamentos de terras na cidade, devido à forte e insistente pluviosidade.