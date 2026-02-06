EN114 cortada entre Santarém e Almeirim devido à submersão da via

A Estrada Nacional 114 (EN114) encontra‑se totalmente encerrada ao trânsito no troço entre Santarém e Almeirim, imediatamente após a zona da Tapada, devido à submersão da via.

A Estrada Nacional 114 (EN114) encontra‑se totalmente encerrada ao trânsito no troço entre Santarém e Almeirim, imediatamente após a zona da Tapada, devido à submersão da via. A informação foi avançada pela Protecção Civil de Santarém, que alerta para a impossibilidade de circulação naquele troço. Todos os veículos que necessitem de se deslocar entre os dois concelhos devem utilizar a Ponte Salgueiro Maia (IC10) como percurso alternativo, sendo este o único desvio atualmente autorizado.

A protecção civil apela ainda à população para que não ultrapasse as barreiras de segurança, respeite a sinalização temporária instalada no local e siga as orientações das forças de segurança e equipas de protecção civil que estão no terreno.

A situação está a ser monitorizada de forma contínua e novas informações serão divulgadas assim que existirem atualizações relevantes.