Encosta volta a ceder no Forte da Casa e moradores temem novas derrocadas

As terras voltaram a ceder na Rua 11 de Março, na madrugada de 6 de Fevereiro. Já tinha ocorrido um aluimento de terras, devido à chuva, no dia 6 de Janeiro, que obrigou ao corte da rua.

Agora, parte da encosta voltou a ruir e a rua foi novamente cortada.

A O MIRANTE, os moradores dizem temem novas derrocadas e apelam à demolição das “barracas” e hortas no topo da encosta.

A junta de freguesia já reportou o sucedido à Câmara de Vila Franca de Xira. Em Janeiro, a autarquia disse a O MIRANTE que os serviços técnicos analisaram a derrocada, em articulação com empresas da especialidade, para apurar a melhor metodologia para proceder à consolidação do talude, sendo que “a intervenção será realizada da forma mais célere possível”.

A autarquia tranquiliza os moradores e garante que, de momento, não existem factores que “indiciem a possibilidade de nova ocorrência no local”. Ainda assim, por motivos de segurança preventiva e até ao início da intervenção de estabilização, foi decidido manter o corte da circulação rodoviária em ambos os sentidos e da circulação pedonal no passeio contíguo ao talude, explicou a autarquia na altura. Contudo, o certo é que o terreno voltou a ceder.