GNR interceta casal em Ourém e recupera gerador furtado em Penela

A Guarda Nacional Republicana recuperou um gerador de energia que tinha sido furtado no concelho de Penela, tendo intercetado os suspeitos já no concelho de Ourém. Segundo informação divulgada pelo Comando Territorial de Santarém, através do Posto Territorial de Ourém, a ocorrência remonta ao dia 4 de fevereiro, data em que os militares foram acionados na sequência da denúncia do furto do equipamento. No âmbito da investigação, foi constituído arguido um homem de 64 anos e uma mulher de 28, suspeitos da prática do crime de furto.

Em articulação com o Posto Territorial de Alvaiázere, no distrito de Leiria, a GNR desenvolveu diligências que permitiram localizar e intercetar a viatura suspeita na localidade de Vale Travesso. No interior do veículo encontrava-se o gerador furtado, que foi de imediato apreendido e posteriormente devolvido ao seu legítimo proprietário. A operação contou ainda com o apoio do Núcleo de Investigação Criminal de Tomar. Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Esposende, prosseguindo agora os trâmites legais.