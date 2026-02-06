Golegã adia eleições presidenciais para dia 15 devido ao mau tempo e cheias

A Câmara Municipal da Golegã decidiu adiar as eleições presidenciais no concelho para o próximo dia 15, numa medida excepcional motivada pelas más condições meteorológicas e pela existência de cheias em várias freguesias. Em declarações à Lusa, o presidente da autarquia, António Camilo, explicou que a decisão foi tomada após contactos com a Comissão Nacional de Eleições, sublinhando que vários municípios do país estão a adoptar soluções idênticas face ao agravamento do estado do tempo.

Segundo o autarca, o adiamento abrange todas as assembleias de voto do concelho da Golegã, estando em causa, sobretudo, a segurança das populações. “Estamos a aconselhar as pessoas a não se deslocarem e, se as eleições se realizassem no domingo, isso implicaria deslocações não só de eleitores, mas também de membros das mesas e delegados”, afirmou. António Camilo alertou ainda para a existência de acessos cortados, situação que dificultaria seriamente o funcionamento normal do acto eleitoral e a manutenção de condições mínimas de segurança.