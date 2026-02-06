uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 06-02-2026

Luís Montenegro no terreno com desalojados das cheias em Santarém

O primeiro-ministro esteve esta sexta-feira no Pavilhão Desportivo Municipal, onde encontrou famílias retiradas da zona ribeirinha, elogiou a resposta da autarquia e garantiu meios mobilizados para proteger populações.

O primeiro-ministro Luís Montenegro visitou esta sexta-feira, 6 de Fevereiro, o Pavilhão Desportivo Municipal de Santarém, espaço que acolhe dezenas de pessoas desalojadas na sequência das cheias na zona ribeirinha do concelho. Acompanhado pelo presidente da câmara, João Teixeira Leite, o chefe do Governo percorreu o centro de acolhimento, falou com os afectados e procurou perceber as condições em que estão a viver e as principais dificuldades sentidas desde a evacuação.
Durante a visita, o executivo municipal explicou que o centro foi activado no dia anterior e assegura resposta imediata às necessidades básicas, incluindo alimentação, produtos de higiene, banhos quentes e apoio médico. Luís Montenegro elogiou a rapidez e eficácia da resposta local e sublinhou que todas as equipas da Protecção Civil estão mobilizadas no terreno, prontas para avançar com novas evacuações sempre que necessário.
O primeiro-ministro destacou ainda a importância das medidas preventivas e da monitorização permanente dos caudais dos rios, reforçando que a prioridade é chegar o mais cedo possível junto das populações, retirá-las do perigo e “salvaguardar o bem-estar e a segurança das pessoas”.

