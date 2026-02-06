Marcelo pede bom senso à população de Abrantes perante agravamento das cheias

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou ao início da tarde desta sexta-feira, 6 de Fevereiro, o concelho de Abrantes, com passagem pelo Rossio ao Sul do Tejo, para se inteirar da situação de cheias que voltou a afectar a região poucos dias após a passagem da depressão Kristin.

A visita teve início no Posto de Comando Municipal, instalado no quartel dos Bombeiros de Abrantes, onde o presidente da câmara municipal, Manuel Jorge Valamatos, sublinhou que o concelho atravessa “um momento difícil”, recordando que “ainda não tínhamos saído dos estragos da depressão Kristin e tivemos logo cheias”. O autarca destacou o “contributo essencial” das várias entidades envolvidas na resposta à emergência, nomeadamente Bombeiros, Cruz Vermelha, GNR, PSP, Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, Juntas de Freguesia, Regimento de Apoio Militar de Emergência e associações do concelho.

Marcelo Rebelo de Sousa elogiou a articulação entre autarquias e entidades no terreno, considerando que essa cooperação permitiu “uma capacidade de resposta com maior rapidez” perante a intempérie. “Todos têm sido espectaculares e têm estado à altura das circunstâncias”, afirmou, dirigindo-se aos operacionais e responsáveis envolvidos. Na mensagem final, o Presidente da República deixou um apelo directo à população, sublinhando que “a luta continua” e pedindo que se mantenha “o bom senso e a maturidade que têm tido, sem se colocarem em situações de risco”.