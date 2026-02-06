Militar da GNR salva cão em Vila Nova da Barquinha

Um militar da GNR de Vila Nova da Barquinha protagonizou, na tarde de sexta-feira, 6 de Fevereiro, um resgate que evitou o pior para um cão que caiu à água junto ao Barquinha Parque.

Um militar da GNR de Vila Nova da Barquinha protagonizou, na tarde de sexta-feira, 6 de Fevereiro, um resgate que evitou o pior para um cão que caiu à água junto ao Barquinha Parque. O salvamento foi levado a cabo por Filipe Silva, militar do Posto Territorial de Vila Nova da Barquinha da Guarda Nacional Republicana, que não hesitou em intervir apesar das condições adversas provocadas pelo mau tempo.

O município de Vila Nova da Barquinha manifestou publicamente o seu reconhecimento pelo gesto, destacando a coragem, dedicação e bravura demonstradas pelo guarda da GNR num contexto marcado pela intempérie e por sucessivas situações de emergência no concelho.