Na Aldeia do Peixe moradores temem o pior

Subida do rio Sorraia atingiu habitações e pelo menos uma família já abandonou a localidade do concelho de Benavente.

Na Aldeia do Peixe, no concelho de Benavente, predominam entre os 24 moradores os sentimentos de medo e incerteza. As águas do rio Sorraia galgaram as margens e atingiram habitações e quintais. Embora habituados à instabilidade do nível da água no Inverno, Ana Coutinho garante a O MIRANTE que nunca viu nada assim. “Moro aqui há 58 anos, desde que nasci, e nunca vi cheias assim. Há casas inundadas e pessoas tiveram de sair. Agora parece que está a baixar, mas dizem que vai subir outra vez”, diz.

Numa tentativa de travar o avanço das águas, os moradores defendem-se como podem, colocando sacos de areia junto aos portões e portas das habitações. Nalguns casos tem resultado, mas teme-se que por pouco tempo caso as previsões de chuva e subida das águas se mantenham. Também o vento forte provocou estragos no telhado de uma habitação.

Pelo menos uma família já abandonou a sua casa, onde a água entrou, por aconselhamento da Protecção Civil Municipal que se deslocou à Aldeia do Peixe na quinta-feira, 5 de Fevereiro.

A Câmara de Benavente informou que foi activado nesta sexta-feira, 6 de Fevereiro o Plano Municipal de Emergência e Protecção Civil. O concelho encontra-se sob alerta laranja com previsões de chuva persistente a forte e rajadas de vento até 75 Km/h.