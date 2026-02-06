uma parceria com o Jornal Expresso
06/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 06-02-2026 21:00

Ourém arrasado: estradas cortadas, casas destelhadas e milhares sem luz, água e comunicações

Ourém arrasado: estradas cortadas, casas destelhadas e milhares sem luz, água e comunicações
Luís Miguel Albuquerque - foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O concelho de Ourém viveu horas de verdadeiro colapso após a passagem da depressão Kristin, num cenário que o próprio presidente da câmara descreveu como de “completa devastação”.

O ponto de situação foi feito na sexta-feira, 30 de Janeiro, pelo presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, numa conferência de imprensa realizada nas instalações do Serviço Municipal de Protecção Civil. O autarca não deixou margem para dúvidas: Ourém foi um dos concelhos mais atingidos do país.
Na madrugada que se seguiu à passagem da depressão, cerca de 800 dos aproximadamente mil quilómetros de estradas do concelho estavam obstruídos. Milhares de árvores tombaram, centenas de habitações ficaram sem telhado e cerca de 30 mil pessoas ficaram sem electricidade. Quase 40% da população esteve privada de água e todo o concelho ficou sem comunicações, de qualquer operadora. À data da conferência, apenas as cidades de Ourém e Fátima tinham já comunicações restabelecidas, limitadas à operadora MEO.
Os estragos atingiram em cheio o património e os equipamentos municipais. “Chove dentro do edifício da câmara como chove na rua”, afirmou o presidente. Todos os pavilhões e piscinas municipais apresentam danos significativos, o canil municipal ficou completamente destruído e o Castelo de Ourém perdeu grande parte da sua cobertura, situação que se repete em várias igrejas do concelho. Na área da educação, as 34 escolas existentes sofreram danos. O município admite reabrir 22 estabelecimentos, caso seja possível garantir condições mínimas de segurança, electricidade e abastecimento de água. Já a situação dos lares foi descrita como a mais controlada, apesar das dificuldades sentidas.
Face à dimensão dos estragos, o município solicitou formalmente ao Governo a declaração do estado de calamidade para o concelho, e que já foi aceite . No final, o presidente da câmara deixou um agradecimento público às mais de 20 empresas privadas que disponibilizaram homens e maquinaria pesada, bem como às juntas de freguesia e às equipas municipais e dos concelhos vizinhos.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Vale Tejo
    04-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar