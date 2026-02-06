Padeiro paquistanês saiu de madrugada para trabalhar e foi morto pela tempestade

O padeiro de 40 anos, imigrante paquistanês, que foi a primeira vítima mortal da depressão Kristin em Portugal, tentou evitar a queda da árvore que o viria a matar na Estrada Nacional 1, em Vila Franca de Xira, junto ao posto de combustível de Povos. As marcas da travagem brusca no pavimento, bem como a posição final do veículo após o acidente, revelam que o condutor terá visto o que se passou momentos antes do acidente, travando e tentando desviar-se, embora a velocidade com que a árvore se abateu sobre o automóvel acabasse por tornar o acidente inevitável. Teve morte imediata.

A O MIRANTE o comandante dos bombeiros de Vila Franca de Xira, Paulo Carolino, confirma que a carrinha estava com vários sacos de pão embalado que estavam a ser distribuídos por clientes da zona. A vítima, apurou O MIRANTE, residia e trabalhava numa empresa de panificação na zona norte do concelho de Arruda dos Vinhos. Terá começado o seu turno pouco antes da meia-noite e, como habitualmente, embalava o pão ainda quente para depois o distribuir pela madrugada numa ronda por vários clientes da região, incluindo no concelho de Vila Franca de Xira e Alenquer. O acidente foi tratado pela divisão de trânsito da PSP de Lisboa.

Segundo o Inventário Municipal do Arvoredo em meio urbano da Câmara de Vila Franca de Xira, onde constam as mais de 31 mil árvores do concelho, a árvore que matou o trabalhador foi uma Olaia que estava classificada como estando em bom estado fitosanitário.

Na reunião de câmara de segunda-feira foi feito um minuto de silêncio em memória da vítima e todos os autarcas prestaram condolências à sua família e amigos.

Danos por toda a região

No concelho de VFX tinham sido contabilizados, até 2 de Fevereiro, 182 ocorrências, incluindo mais de 88 quedas de árvores, 16 quedas de estruturas temporárias, 4 deslizamentos de terras, 17 danos em redes de abastecimento (electricidade/gás/comunicações), 7 inundações, 7 quedas de elementos de construção e 1 incêndio em equipamento. Verificam-se também danos em vários edifícios. No concelho de Arruda dos Vinhos foram registadas vinte ocorrências, na sua grande maioria quedas de árvores e levantamento de coberturas, como chapas e telhas. O principal constrangimento no concelho tem sido as falhas no fornecimento de energia eléctrica, sobretudo nas localidades mais dispersas do concelho. No vizinho concelho de Alenquer a tempestade causou 35 ocorrências, como quedas de árvores, cortes de energia, deslizamento de terras, estradas cortadas e viaturas afectadas. Até 30 de Janeiro eram várias as localidades e habitações sem energia eléctrica.

Já no concelho de Benavente registaram-se árvores derrubadas, estradas cortadas, falhas no fornecimento de energia eléctrica e prejuízos em infra-estruturas desportivas, que obrigaram à mobilização de vários meios de socorro, da autarquia e das juntas de freguesia. O impacto da intempérie era visível em diversos pontos do concelho, com especial incidência em Samora Correia, onde várias árvores foram derrubadas em espaços verdes como o Parque Ruy Luís Gomes e o Jardim da Lezíria. Situação semelhante verificou-se no Porto Alto, com postes de sinalização de trânsito arrancados pela força do vento. No Porto Alto, os estragos provocados pelo mau tempo obrigaram a Associação Recreativa do Porto Alto a encerrar temporariamente a secretaria instalada no Parque de Jogos Acílio Rocha.

Em Samora Correia, o mau tempo causou igualmente danos significativos no Complexo Desportivo da Murteira. O Grupo Desportivo de Samora Correia lamentou que a destruição provocada pelo temporal tenha atingido uma zona recentemente intervencionada, fruto de “muito esforço e trabalho”.

Por fim, em Azambuja, a passagem da depressão deixou um rasto de destruição, sobretudo devido à queda de árvores e de estruturas em várias localidades. Houve estradas interditadas, como foi o caso das que dão acesso à Quinta de Vale de Fornos e ao Complexo de Piscinas de Azambuja que esteve encerrado por questões de segurança e falta de energia eléctrica, situação que também afectou várias localidades.