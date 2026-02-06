uma parceria com o Jornal Expresso
06/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 06-02-2026 08:03

Ponte da Chamusca cortada ao trânsito devido a inundação no dique dos 20

A ponte da Chamusca está cortada ao trânsito devido às cheias do rio Tejo, que inundaram a zona do dique dos 20 no concelho da Golegã. Neste momento não há ligações rodoviárias entre os dois concelhos.
O corte foi determinado pelas autoridades locais na sequência do agravamento da situação, que tornou impossível garantir condições mínimas de circulação. A interdição afecta uma das principais ligações rodoviárias do concelho, obrigando condutores a recorrer a percursos alternativos mais longos. O município da Chamusca, através do Serviço Municipal de Protecção Civil, mantém a situação sob acompanhamento permanente, em articulação com as restantes entidades.
