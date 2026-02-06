uma parceria com o Jornal Expresso
06/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 06-02-2026 15:00

Quando a tempestade passa fica o retrato da falta de prevenção

Quando a tempestade passa fica o retrato da falta de prevenção
À margem/opinião
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A depressão Kristin foi um fenómeno meteorológico severo, mas também foi mais uma prova da fragilidade estrutural do território e da falta crónica de prevenção.

A depressão Kristin foi um fenómeno meteorológico severo, mas também foi mais uma prova da fragilidade estrutural do território e da falta crónica de prevenção. Sempre que o vento sopra com mais força, o cenário repete-se: árvores caídas, estradas bloqueadas, postes derrubados, cortes de electricidade e comunicações, populações isoladas e prejuízos elevados. Não se trata de negar a brutalidade e excepcionalidade do fenómeno, mas de reconhecer que muito do que caiu já estava frágil. Após cada temporal, repete-se o mesmo guião: elogiam-se os operacionais, mobilizam-se meios de emergência, anunciam-se apoios e promete-se avaliar. O que raramente se faz é prevenir. A prevenção é cara, pouco visível e politicamente ingrata.
O abandono do mundo rural agrava o problema. Florestas sem gestão, terrenos ao abandono e linhas eléctricas a atravessar zonas florestais criam as condições perfeitas para que qualquer episódio extremo se transforme numa crise. Falar em imprevisibilidade quando estes fenómenos se repetem é, no mínimo, cómodo. Contabilizar prejuízos não chega. É urgente mudar o paradigma, investir seriamente na prevenção, na gestão do território e na resiliência das infraestruturas. Caso contrário, quando a próxima tempestade chegar, encontrará o mesmo território despreparado.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Vale Tejo
    04-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar