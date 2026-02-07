Adolescente de Tomar desenvolve videojogo e apresenta-o no Tomar Game Festival

O Tomar Game Festival, que decorreu entre os dias 30 de Janeiro e 1 de Fevereiro, foi palco não só de competição e entretenimento digital, mas também de histórias que revelam o talento jovem existente no concelho. O MIRANTE esteve presente no evento, organizado pela Câmara de Tomar em colaboração com a GAMEscola Portugal, e falou com Manuel Jesus, de 14 anos, aluno em Tomar, apaixonado por informática e programação, que está a desenvolver sozinho o seu próprio videojogo e fez uma demonstração pública do projecto durante o festival.

Manuel Jesus frequenta o 9.º ano na Escola Secundária Santa Maria do Olival e vive em Tomar desde os dois anos, depois de a família ter deixado Lisboa à procura de uma vida mais tranquila. “Os meus pais quiseram que eu tivesse uma infância mais calma, longe da agitação da capital”, conta o jovem, que admite a possibilidade de um dia regressar a Lisboa para estudar. O interesse pela informática surgiu cedo. Ainda em criança, começou por ver vídeos de pessoas a jogarem videojogos, mas rapidamente passou a interessar-se pelo que estava por trás do ecrã. “Comecei a ver vídeos de pessoas a fazerem jogos e programas e isso cativou-me, não só para programar, mas também para perceber como é que os computadores funcionam”, explica.

Jogador desde os seis anos, Manuel Jesus garante que sempre teve uma relação equilibrada com os videojogos. “Consigo gerir bem o meu tempo entre jogos, estudos e vida social. Jogo todos os dias, nem que seja 15 minutos, mas se não jogar não me faz confusão”, afirma, rejeitando a ideia de dependência. Para o jovem, os jogos não interferem com o sono, com a escola ou com a convivência com amigos e família. “A saúde mental e física estão sempre em primeiro lugar”, sublinha. Além da escola, participa em várias actividades extracurriculares, incluindo projectos Erasmus ligados a iniciativas ecológicas, e dedica-se ainda à pintura e à música.

Primeiros passos na criação de videojogos

Paralelamente, está a dar os primeiros passos no desenvolvimento de videojogos. Frequenta a GAMEscola há cerca de cinco meses e há um mês iniciou a criação de um jogo 2D, que mistura vários estilos e géneros. “A ideia é juntar num só jogo os estilos que mais gosto. Este projecto serve sobretudo para aprender e ganhar experiência, para no futuro conseguir criar jogos maiores”, explica.

Antes deste projecto, já tinha desenvolvido pequenos jogos, mas nunca os tinha mostrado ao público. No Tomar Game Festival, Manuel Jesus apresentou uma demonstração do jogo em desenvolvimento, numa experiência que descreve como motivadora. “Mostrar o jogo às pessoas e ouvir opiniões ajuda muito. Dá vontade de continuar e melhorar”, refere.

Manuel Jesus revela ainda uma ligação especial ao Tomar Game Festival, evento que acompanha há já três anos e que considera único na cidade. Para o jovem, o festival assume um papel importante ao dar visibilidade a uma comunidade que muitas vezes não tem espaço para se expressar. “É um evento muito giro, porque é algo que não se vê em Tomar todos os dias. Há muita gente na cidade e no distrito de Santarém que gosta de jogar, mas nem sempre tem forma de mostrar esse gosto”, explica. Embora reconheça que a escola ou as redes sociais permitem alguma partilha, acredita que o festival oferece uma experiência mais completa. “Aqui conseguimos mostrar realmente aquilo de que gostamos. Não é um evento feito só para jogar, mas também para socializar”, sublinha, acrescentando que ao longo das várias edições criou amizades que mantém até hoje.