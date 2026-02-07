Arruda dos Vinhos com 42 desalojados e acessos praticamente cortados

O concelho de Arruda dos Vinhos está a ficar progressivamente isolado na sequência dos deslizamentos de terras provocados pelo mau tempo, estando actualmente acessível apenas através da Estrada Nacional 248-3, via Alverca. A situação foi confirmada pelo presidente da câmara, Carlos Alves.

A EN 248 está cortada nos acessos a Vila Franca de Xira e a Torres Vedras, enquanto a EN 115 se encontra encerrada nos sentidos de Bucelas e Sobral de Monte Agraço.

Já a EN 115-4, no acesso a Alenquer, está apenas transitável por uma via, não sendo permitida a circulação de veículos pesados. Várias estradas municipais estão, segundo a autarquia, “completamente destruídas”, comprometendo a mobilidade interna e o acesso a serviços essenciais. As localidades de Cardosas, Arranhó e Carvalha encontram-se isoladas.

O número de desalojados subiu para 42 pessoas, a maioria proveniente da zona de Casal Carvalho/Estrada do Lapão, onde dez habitações ficaram completamente inabitáveis. Os moradores foram realojados em casas municipais ou junto de familiares. Há ainda registo de desalojados nos Casais da Granja e no Caminho da Batalha.

Perante o elevado número de estradas cortadas, a autarquia decidiu adiar para dia 15 as eleições presidenciais no concelho. De acordo com Carlos Alves, os deslizamentos de terras estão a ocorrer porque os solos “já não conseguem absorver mais água”, situação que tem também provocado danos nas condutas e falhas no abastecimento de água à população.