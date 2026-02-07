Azambuja aumenta comparticipação paga aos médicos do Bata Branca

O executivo da Câmara de Azambuja aprovou por unanimidade a proposta de protocolo de cooperação com a Cerci-Flor da Vida para a continuidade do projecto Bata Branca até 31 de Dezembro de 2026 que contempla um aumento na comparticipação aos médicos contratados e à instituição. Segundo explicou a vereadora com o pelouro da Saúde, Ana Coelho, a autarquia vai subir de 13 euros/hora para 15 euros/hora a comparticipação à remuneração dos médicos envolvidos. Também o valor que o município paga à Cerci, instituição responsável pelo projecto, passa de 250 euros para 500 euros, para fazer face às despesas administrativas.

Ana Coelho referiu-se ao projecto como “um penso rápido” que vai ter de continuar a funcionar para garantir cuidados de saúde primários à população do concelho, uma vez que “apesar da constituição da USF-B [Unidade de Saúde Familiar modelo B] só contempla quatro médicos”. Há, no entanto, ressalvou, perspectivas de “até ao final do ano” a USF poder vir a integrar mais médicos.

“Sabemos que ainda não são em número suficiente para responder às necessidades da população”, sublinhou Ana Coelho em resposta ao vereador do PSD, Luís Benavente, que se referiu ao Bata Branca como uma “aspirina” que presta “um bom serviço”, mas que deverá terminar com a entrada em funcionamento da USF modelo B. O social-democrata elogiou ainda o aumento do apoio atribuído à Cerci para “minorar as despesas” administrativas que a instituição tem com a gestão do projecto.

Pelo Chega, a vereadora Ana Sofia Pires notou que apesar de ter havido um aumento no valor da remuneração/hora aos médicos a verba anual vai continuar a ser a mesma, o que demonstra que o número de horas dos prestadores vai diminuir este ano, comparativamente ao ano anterior. Destacou ainda o “trabalho bem feito” que o município tem feito para garantir que a população tenha acesso a consultas.

No ano de 2025, foi contabilizado um total de 7.797 consultas médicas realizadas através do projecto Bata Branca no concelho de Azambuja. No balanço constam também 771 referenciações hospitalares e 546 certificados emitidos. Ainda em referência ao ano passado, a comparticipação atribuída pela Câmara de Azambuja totalizou um investimento de 46.696 euros.

O novo protocolo vai ser assinado pela Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo ao invés de ser com a Administração Central do Sistema de Saúde. Tal como já tinha referido a O MIRANTE o presidente da direcção da Cerci, José Manuel Franco, o projecto recomeçou com uma enfermeira e nove médicos, menos 11 que em 2025.

O projecto Bata Branca, recorde-se, foi implementado em 2023 com o propósito de colmatar a falta de médicos de família, tendo sido sempre apontado como sendo uma solução transitória. O concelho vai passar a ter uma Unidade de Saúde Familiar (USF), modelo B, que vai dar resposta, numa primeira fase, a sete mil dos 18 mil utentes inscritos.