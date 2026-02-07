uma parceria com o Jornal Expresso
07/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 07-02-2026 00:32

Cavalos salvos das cheias pelos bombeiros em operação complexa em Samora Correia

A subida rápida do caudal do Rio Almansor, na sequência das cheias que afectam o concelho de Benavente, obrigou a uma operação tecnicamente exigente para retirar em segurança vários cavalos de uma coudelaria situada na zona ribeirinha de Samora Correia.

Vários poldros da coudelaria Sociedade das Silveiras, localizada na Rua da Esteveira, em Samora Correia, tiveram de ser retirados daquela zona ribeirinha onde se encontravam a pastar, junto ao Rio Almansor, devido à subida do caudal provocada pelas cheias dos últimos dias.
O aumento do nível das águas do Almansor, afluente do Rio Sorraia, levou ao alagamento da alameda junto ao Parque Ribeirinho de Samora Correia, colocando em risco pessoas, mas também os animais que se encontravam no campo.
Ao longo da tarde de 5 de Fevereiro, a coudelaria foi procedendo, de forma faseada e em segurança, à retirada de vários cavalos, recorrendo a um tractor e a um reboque apropriado para o transporte de animais vivos. Contudo, por se tratar de um procedimento complexo e demorado, foi necessária a ajuda dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia face ao rápido agravamento das condições hidrológicas
A acção da corporação dos soldados da paz samorenses permitiu o resgate de pelo menos cinco animais com recurso a uma lancha e a cordas, tendo os bombeiros orientado os cavalos através da água até conseguirem colocá-los em segurança, numa operação de elevada complexidade, exigindo coordenação, coragem e perícia.
A corporação partilhou posteriormente, nas redes sociais, um excerto em vídeo do salvamento, evidenciando a dificuldade da intervenção e o esforço desenvolvido para defender a vida dos animais.
Recorde-se que as cheias no concelho de Benavente, até ao momento, não provocaram feridos, mas já obrigaram, de forma preventiva, a realojar 19 pessoas provenientes das zonas ribeirinhas de Benavente e Samora Correia.
    pub8

