uma parceria com o Jornal Expresso
07/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 07-02-2026 11:10

Cheias expõem fragilidade das travessias do Tejo no distrito de Santarém

Cheias expõem fragilidade das travessias do Tejo no distrito de Santarém
Automobilistas anseiam intervenção de fundo na Ponte da Chamusca
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O encerramento da ponte da Chamusca e o corte ou condicionamento de 94 estradas no distrito de Santarém voltaram a expor um problema estrutural antigo: a escassez e o envelhecimento das travessias rodoviárias sobre o Tejo.

O encerramento da ponte da Chamusca e o corte ou condicionamento de 94 estradas no distrito de Santarém voltaram a expor um problema estrutural antigo: a escassez e o envelhecimento das travessias rodoviárias sobre o Tejo. Com alternativas distantes e limitadas, a mobilidade, a economia e a resposta da protecção civil ficam seriamente comprometidas. Para o presidente da Comissão Distrital de Protecção Civil de Santarém e da Câmara de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, a situação é “preocupante” e evidencia limitações antigas da rede viária. “Com várias estradas submersas e a ponte da Chamusca encerrada, ficam muito poucas alternativas de travessia”, afirmou, defendendo a urgência de investimentos há muito reclamados para o Médio Tejo e a Lezíria.
A alternativa mais próxima é a ponte da Praia do Ribatejo, em Constância, que liga a Vila Nova da Barquinha, mas onde é proibida a circulação de veículos pesados, condicionando o transporte de mercadorias e serviços essenciais. Na prática, as travessias viáveis passam por Abrantes ou Santarém, obrigando a percursos longos num momento em que persistem dezenas de vias intransitáveis.
O distrito dispõe apenas de cinco travessias rodoviárias sobre o Tejo, distribuídas ao longo de mais de 100 quilómetros de rio, sendo quase todas centenárias e desajustadas às necessidades atuais. “Quando uma travessia central fica encerrada, as alternativas ficam longe e inadequadas”, sublinhou Valamatos, alertando para impactos diretos no socorro, na saúde e no abastecimento. “Estas situações repetem-se com maior frequência e obrigam-nos a planear melhor. O distrito precisa de investimentos estruturais. É tempo de passar das promessas aos atos”, concluiu.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Vale Tejo
    04-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar