Sociedade | 07-02-2026 15:02
Chuvada interrompe estrada entre Base do Mercadona e Fazendas de Almeirim
Uma chuvada intensa na manhã deste sábado, 7 de Fevereiro, provocou a acumulação de água na via, que obrigou à interrupção da circulação por razões de segurança.
Uma chuvada intensa na manhã deste sábado, 7 de Fevereiro, provocou a acumulação de água na via, que obrigou à interrupção da circulação por razões de segurança. A protecção civil municipal e os Bombeiros Voluntários de Almeirim procederam a operações para escoamento da água, conseguindo reabrir a estrada cerca das 14h50.
