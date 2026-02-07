Chuvada interrompe estrada entre Base do Mercadona e Fazendas de Almeirim

Uma chuvada intensa na manhã deste sábado, 7 de Fevereiro, provocou a acumulação de água na via, que obrigou à interrupção da circulação por razões de segurança.

