Coruche abre 10 vagas para bombeiros e procura atrair jovens para a carreira

A Câmara Municipal de Coruche abriu 10 vagas para reforçar o Corpo de Bombeiros Municipais do concelho e admite intensificar a divulgação da profissão junto das escolas e das camadas mais jovens, de forma a criar interesse antecipado pela carreira. A informação foi avançada na sequência de uma reunião entre o presidente da câmara, Nuno Azevedo, e representantes da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais (ANBP) e do Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais (SNBP).

Segundo as duas estruturas, a autarquia informou que o aumento do quadro de pessoal contempla mais dez vagas para bombeiros sapadores, estando assegurada a respectiva dotação orçamental, e manifestou igualmente a intenção de vir a abrir novos concursos no futuro.

Nuno Azevedo sublinha que a falta de meios humanos foi um dos temas centrais do encontro, reconhecendo existir também, por parte do sindicato, a noção de que é necessária uma maior promoção da carreira que anteceda a abertura dos concursos procedimentais. O autarca defendeu que essa divulgação deve incidir, em particular, junto das escolas e das camadas jovens, tendo em conta a limitação etária actualmente em vigor, que fixa nos 25 anos a idade máxima para ingresso na carreira de bombeiro municipal.

O presidente da câmara manifestou preocupação com a escassez de candidatos registada nos últimos concursos e assumiu o compromisso de desenvolver estratégias de divulgação e captação de jovens, incluindo acções em escolas básicas, secundárias e profissionais, bem como iniciativas de promoção ao nível regional e nacional.

Durante a reunião foram ainda abordadas matérias relacionadas com a valorização profissional. No que respeita ao Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP), a autarquia comunicou que será aplicada uma opção gestionária a todos os trabalhadores do município, incluindo os bombeiros sapadores, permitindo antecipar o desbloqueamento de escalões com base nas avaliações anteriores. A medida, já aprovada em reunião de câmara, produzirá efeitos retroactivos a 1 de Janeiro de 2026, estando garantida a dotação orçamental necessária.

Foi igualmente discutido o aumento da percentagem do subsídio de turno para 25%, à semelhança do que acontece noutros corpos de bombeiros, uma vez que o subsídio actualmente atribuído aos Bombeiros Municipais de Coruche é de 22%. No final do encontro, ficou o compromisso de a autarquia e a ANBP/SNBP agendarem novas reuniões de trabalho para acompanhamento e desenvolvimento dos temas abordados. A ANBP e o SNBP estiveram representados pelo presidente do SNBP, Sérgio Carvalho, e pelos dirigentes nacionais Miguel Felismino e André Coelho.