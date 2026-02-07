Depressão Marta provoca inundações em Vila Franca de Xira

A passagem da depressão Marta pelo concelho de Vila Franca de Xira está a provocar várias ocorrências relacionadas com o mau tempo, embora, até ao momento, não haja registo de vítimas, segundo informou a Protecção Civil Municipal.

De acordo com a informação disponibilizada pelas entidades competentes, mantêm-se condições meteorológicas adversas, marcadas por precipitação intensa e persistente, por vezes forte, acompanhada de vento igualmente forte. Este cenário potencia o risco de cheias, inundações urbanas e galgamentos das linhas de água, sobretudo nas zonas historicamente mais vulneráveis do concelho.

Até ao momento, as ocorrências registadas prendem-se essencialmente com acumulação de água na via pública e em zonas urbanas mais baixas, condicionamentos pontuais à circulação rodoviária, bem como situações localizadas de inundações, queda de árvores e movimentos de massa. Todas estas situações estão a ser monitorizadas de forma permanente pelos serviços municipais, bombeiros e forças de segurança.

A Protecção Civil Municipal refere que todas as ocorrências estão a ser acompanhadas e resolvidas com os meios disponíveis, mantendo-se os operacionais empenhados e em estado de prontidão, em articulação com os bombeiros, forças de segurança e restantes entidades, acompanhando de forma contínua a evolução da situação.

As autoridades reforçam as recomendações à população para evitar deslocações desnecessárias, especialmente para zonas ribeirinhas e áreas susceptíveis a inundações, não atravessar zonas inundadas, quer a pé quer de viatura, e cumprir as indicações das autoridades no terreno.