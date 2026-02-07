uma parceria com o Jornal Expresso
 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 07-02-2026 22:02

Descargas nas barragens elevam risco de cheia nas zonas baixas de Coruche

As previsões hidrológicas para as próximas horas colocam a vila de Coruche em alerta máximo, com as autoridades municipais a pedirem medidas preventivas imediatas para minimizar danos e garantir a segurança de pessoas e bens.

A Câmara Municipal de Coruche emitiu este sábado, 7 de Fevereiro, pouco depois das 21 horas, um alerta de cheia, advertindo para o risco de inundação nas zonas mais baixas da vila durante a noite e madrugada, na sequência das mais recentes informações sobre os níveis de descarga das barragens de Maranhão e de Montargil.
Segundo a autarquia, o cenário previsto é semelhante ao que se verificou na passada quinta-feira, motivo pelo qual é feito um apelo urgente a residentes, proprietários e detentores de viaturas ou outros bens localizados na zona ribeirinha para que procedam, com a maior brevidade possível, à sua protecção ou remoção, prevenindo danos materiais e riscos para a segurança.
Solicita-se igualmente aos proprietários de estabelecimentos comerciais situados na zona baixa da vila que protejam os espaços e coloquem os seus bens a salvo logo que possível.
Os serviços municipais encontram-se no terreno, em articulação com a Protecção Civil, a prestar apoio humano e logístico, estando também a ser disponibilizados materiais de protecção para habitações localizadas em áreas potencialmente afectadas.
A autarquia revelou que o pavilhão desportivo da Escola EB 2,3 Dr. Armando Lizardo está aberto para acolhimento da população, caso venha a ser necessário.

