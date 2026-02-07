Eleição presidencial adiada nalgumas povoações de Santarém e do Cartaxo

A eleição presidencial foi adiada para dia 15 de Fevereiro nas mesas de voto da Ribeira de Santarém e de Reguengo do Alviela, no concelho de Santarém, e de Valada, Porto de Muge e Reguengo, no concelho do Cartaxo. A Câmara da Golegã também já tinha decidido adiar a eleição presidencial.

A eleição presidencial foi adiada para dia 15 de Fevereiro nas mesas de voto da Ribeira de Santarém e de Reguengo do Alviela, no concelho de Santarém, e de Valada, Porto de Muge e Reguengo, no concelho do Cartaxo. Essa decisão foi tomada tendo em conta que não se encontram asseguradas as condições de segurança, de acessibilidade e/ou de funcionamento das assembleias de voto, decido à subida das águas, informaram esses municípios na sexta-feira, 6 de Fevereiro.

A Câmara Municipal da Golegã também já tinha decidido adiar a eleição presidencial para dia 15, para evitar a deslocação de pessoas, devido ao mau tempo. “Contactámos a Comissão Nacional de Eleições e optámos por adiar o acto eleitoral, aliás como muitos municípios já fizeram”, disse António Camilo, presidente do município.



“Estamos a aconselhar as pessoas a não se deslocarem e, depois, se se realizassem as eleições no domingo ia haver uma série de deslocações não só dos eleitores, mas dos membros das mesas e dos delegados”, assinalou o autarca, considerando que seria complicado manter os níveis de segurança.

