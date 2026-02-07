uma parceria com o Jornal Expresso
07/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 07-02-2026 15:37

Eleição presidencial adiada nalgumas povoações de Santarém e do Cartaxo

Eleição presidencial adiada nalgumas povoações de Santarém e do Cartaxo
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A eleição presidencial foi adiada para dia 15 de Fevereiro nas mesas de voto da Ribeira de Santarém e de Reguengo do Alviela, no concelho de Santarém, e de Valada, Porto de Muge e Reguengo, no concelho do Cartaxo. A Câmara da Golegã também já tinha decidido adiar a eleição presidencial.

A eleição presidencial foi adiada para dia 15 de Fevereiro nas mesas de voto da Ribeira de Santarém e de Reguengo do Alviela, no concelho de Santarém, e de Valada, Porto de Muge e Reguengo, no concelho do Cartaxo. Essa decisão foi tomada tendo em conta que não se encontram asseguradas as condições de segurança, de acessibilidade e/ou de funcionamento das assembleias de voto, decido à subida das águas, informaram esses municípios na sexta-feira, 6 de Fevereiro.

A Câmara Municipal da Golegã também já tinha decidido adiar a eleição presidencial para dia 15, para evitar a deslocação de pessoas, devido ao mau tempo. “Contactámos a Comissão Nacional de Eleições e optámos por adiar o acto eleitoral, aliás como muitos municípios já fizeram”, disse António Camilo, presidente do município.

“Estamos a aconselhar as pessoas a não se deslocarem e, depois, se se realizassem as eleições no domingo ia haver uma série de deslocações não só dos eleitores, mas dos membros das mesas e dos delegados”, assinalou o autarca, considerando que seria complicado manter os níveis de segurança.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Vale Tejo
    04-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar