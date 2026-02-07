uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 07-02-2026 18:00

Escola Marcelino Mesquita no Cartaxo abre sala sensorial para apoiar crianças com necessidades especiais

Um novo espaço terapêutico no Cartaxo aposta na estimulação sensorial controlada para promover o bem-estar, a aprendizagem e a autonomia dos alunos.

O Centro de Apoio à Aprendizagem da Escola Básica Marcelino Mesquita, no Cartaxo, inaugurou a SALA NEVES, uma sala Snoezelen concebida para proporcionar um ambiente multissensorial de relaxamento e estimulação, especialmente vocacionado para crianças com necessidades educativas especiais. Este novo espaço terapêutico recorre à luz, ao som, aos aromas e às texturas para estimular os sentidos de forma controlada, com objectivos claros: reduzir a ansiedade, promover o relaxamento e contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos alunos. A sala assume particular relevância no apoio a crianças com perturbações do espectro do autismo, outras síndromes, deficiências físicas e perturbações comportamentais.
Entre os benefícios apontados estão melhorias na organização sensorial, na comunicação e na capacidade de concentração, bem como o reforço da aprendizagem e da autonomia. A SALA NEVES está equipada com fibras óticas, projectores de luz e música relaxante, ferramentas que potenciam a estimulação cognitiva e sensorial num ambiente seguro e acolhedor.
A terapia Snoezelen surgiu nos anos 70 e é hoje amplamente utilizada em contextos educativos e terapêuticos, explorando os cinco sentidos, visão, audição, tacto, olfacto e paladar, para promover o equilíbrio emocional e o bem-estar dos utilizadores. A designação SALA NEVES resulta do apoio financeiro do empresário local Paulo Neves, que contribuiu de forma decisiva para a concretização do projecto. O empresário tem tido um papel activo na vida cívica do concelho, com um percurso ligado ao associativismo e à participação autárquica no Cartaxo.

