Estrada cortada entre Ponte D'Asseca e Póvoa da Isenta

A estrada que liga a Ponte D'Asseca à Povoa da Isenta, no concelho de Santarém, está cortada ao trânsito, risco de abatimento da via. O aviso à população foi deixado pela Junta de Freguesia do Vale de Santarém neste sábado, 7 de Fevereiro.