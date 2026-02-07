Sociedade | 07-02-2026 19:17
Estrada cortada entre Ponte D'Asseca e Póvoa da Isenta
FOTO DR
A estrada que liga a Ponte D'Asseca à Povoa da Isenta, no concelho de Santarém, está cortada ao trânsito, risco de abatimento da via.
A estrada que liga a Ponte D'Asseca à Povoa da Isenta, no concelho de Santarém, está cortada ao trânsito, risco de abatimento da via. O aviso à população foi deixado pela Junta de Freguesia do Vale de Santarém neste sábado, 7 de Fevereiro.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1755
04-02-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1755
04-02-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1755
04-02-2026
Capa Vale Tejo
04-02-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar