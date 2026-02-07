Instabilidade dos solos leva a intervenção na albufeira do Parque do Bonito

O município do Entroncamento assinou, no dia 19 de Janeiro, o auto de consignação da empreitada de estabilização de um troço da margem nascente da Albufeira do Parque do Bonito, uma intervenção que visa reforçar a segurança do passadiço e dos pesqueiros existentes naquela zona, após terem sido identificados problemas de instabilidade dos solos. A obra, adjudicada à empresa Desarfate – Construções & Obras Públicas, surge na sequência de vários episódios de instabilidade do terreno, provocados sobretudo por infiltrações e por períodos de precipitação intensa, que têm afectado esta margem da albufeira.

Com um prazo de execução previsto de 90 dias, a intervenção incide num troço considerado mais vulnerável, procurando garantir melhores condições de segurança para a infraestrutura existente e para os utilizadores do espaço, muito frequentado pela população. Tendo em conta as actuais condições climatéricas, marcadas por chuva persistente, caudais elevados e elevada saturação dos solos, a autarquia refere que o início dos trabalhos ficará dependente da verificação de condições técnicas e de segurança adequadas, de forma a salvaguardar a correcta execução da obra e a segurança de trabalhadores e visitantes.

A Câmara Municipal do Entroncamento sublinha que a assinatura do auto de consignação representa um passo decisivo para o avanço da empreitada, ficando a intervenção preparada para arrancar assim que as condições no terreno o permitam.