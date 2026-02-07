uma parceria com o Jornal Expresso
07/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 07-02-2026 12:00

Lutar contra o cancro com gestos de afecto e proximidade

Num dia marcado pela emoção, pela partilha e pela esperança, o Serviço de Oncologia da Unidade Local de Saúde da Lezíria assinalou o Dia Mundial de Luta Contra o Cancro com um conjunto de iniciativas centradas nos doentes.

O Serviço de Oncologia da Unidade Local de Saúde da Lezíria celebrou, na quarta-feira, 4 de Fevereiro, o Dia Mundial de Luta Contra o Cancro com um programa simbólico dedicado aos seus utentes, sublinhando a importância do apoio humano e da proximidade no acompanhamento da doença oncológica. A sessão de abertura contou com a presença de Teresa Rodrigues, directora clínica para os Cuidados de Saúde Hospitalares, e de Fátima Lopes, enfermeira directora, em representação do conselho de administração. A médica oncologista Marisol Correia destacou o significado da data, lembrando que “este dia representa um gesto de carinho e reconhecimento para quem enfrenta diariamente esta luta”.
Fátima Santos, enfermeira responsável pelo Hospital de Dia de Oncologia, evidenciou o envolvimento de profissionais e entidades externas na iniciativa e sublinhou o lema escolhido este ano, “Todos por Um”, como símbolo do esforço conjunto de instituições, profissionais de saúde, doentes e famílias na promoção da qualidade de vida. Um dos momentos mais marcantes foi a inauguração da exposição “Pedaços de Afecto”, composta por trabalhos realizados pelos próprios utentes e oferecidos aos profissionais de saúde, num testemunho de gratidão, superação e partilha de vivências. A vertente formativa esteve presente com a sessão “A sexualidade do doente oncológico”, dinamizada pela enfermeira Célia Mestre e pela fisioterapeuta Sofia Fernandes, abordando esta dimensão como parte essencial do bem-estar físico e emocional.

