Morte de homem no centro de Alverca foi devido a problema eléctrico que causou fogo

As investigações à morte misteriosa de um condutor de 53 anos, residente na zona de Alverca, que morreu carbonizado dentro do seu carro no dia 14 de Novembro de 2024, num parque de estacionamento de uma grande superfície comercial de Alverca, estão concluídas e os factos foram remetidos ao Ministério Público.

Questionada por O MIRANTE, fonte oficial da Polícia Judiciária explica que foram apuradas as causas do incêndio no automóvel, um Mazda Mx-5 de segunda geração (NB). As chamas tiveram origem, apuraram os investigadores, num problema eléctrico. A PJ revela que não foi apurada a intervenção de terceiros no caso.

O carro, recorde-se, estava estacionado no parque de estacionamento da superfície comercial Alverca Park, situada ao lado da urbanização da Malvarosa, no centro da cidade, quando um incêndio deflagrou na parte dianteira do automóvel com o condutor ainda atrás do volante. Tal como O MIRANTE noticiou na altura, o alerta foi dado pouco antes da meia-noite por moradores que passavam no local. Devido à intensidade das chamas ninguém se apercebeu de que estava uma vítima no interior do carro. Só quando o tejadilho de lona da viatura começou a arder foi possível perceber que se encontrava alguém sentado no banco do condutor.

Quando os bombeiros chegaram já não era possível salvar a vítima mas a sua intervenção foi determinante para impedir que as chamas se propagassem aos automóveis que se encontravam nas proximidades. Vários comerciantes da zona dizem desconhecer a proveniência do veículo e quem seria o seu ocupante. O automóvel, descapotável, era o carro do dia-a-dia do condutor.