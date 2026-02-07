uma parceria com o Jornal Expresso
07/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 07-02-2026 11:33

Presidente da República avalia estragos em Azambuja

Marcelo Rebelo de Sousa esteve em Azambuja a avaliar os danos provocados pela tempestade.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou na sexta-feira, 6 de Fevereiro, no concelho de Azambuja, com passagem pela vila de Azambuja e, posteriormente, pela freguesia de Vila Nova da Rainha, na sequência das ocorrências registadas devido aos efeitos das condições meteorológicas adversas.

Esta visita permitiu acompanhar de perto a situação vivida no território, bem como reconhecer o empenho das autoridades locais, Proteção Civil, Bombeiros, Cruz Vermelha Portuguesa, GNR e demais entidades que se mantêm no terreno a prestar apoio às populações afetadas.

