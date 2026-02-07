Rio Maior aprova objectivos para futuro com reservas da oposição

Os objectivos Estratégicos Plurianuais do município de Rio Maior foram aprovados na reunião do executivo camarário de 23 de Janeiro, com três abstenções dos vereadores do Partido Socialista. A proposta foi viabilizada por maioria e define as linhas orientadoras da estratégia municipal para os próximos anos. O documento, apresentado pelo presidente da Câmara Municipal de Rio Maior, Luís Filipe Dias, estabelece o enquadramento estratégico que servirá de base à avaliação da actividade municipal, das unidades orgânicas e dos trabalhadores, permitindo medir o grau de concretização das metas definidas no final do mandato.

Os objetivos assentam em três eixos estratégicos. O primeiro diz respeito à regeneração integrada do território, com enfoque na revitalização dos espaços agrários e rurais, na qualificação do território, no reforço da qualidade ambiental e da coesão social, na promoção da mobilidade sustentável e na dinamização da actividade económica local. O segundo eixo centra-se na governança e comunicação, visando reforçar a proximidade com os munícipes através da transformação digital, da modernização administrativa e da optimização dos processos internos, promovendo uma administração mais eficaz, transparente, participada e orientada para o cidadão. O terceiro eixo estratégico incide sobre a identidade, atractividade e competitividade do concelho, procurando afirmar a singularidade de Rio Maior como factor diferenciador de desenvolvimento, reforçar a atractividade do território e potenciar o município como espaço competitivo, inclusivo e gerador de oportunidades.

Os vereadores do PS reconheceram que os objectivos assinalam o início de um novo ciclo político e reflectem a estratégia apresentada pelo executivo no seu programa eleitoral. No entanto, levantaram dúvidas quanto à existência de um modelo concreto de acompanhamento e monitorização da sua execução, para além do controlo orçamental existente, questionando de que forma será avaliado o seu grau de cumprimento nos próximos quatro anos. Apesar das reservas, os vereadores do PS concordam com as directrizes apresentadas, considerando-as adequadas enquanto orientação estratégica. A proposta acabou por ser aprovada por maioria, com três abstenções dos eleitos do PS.