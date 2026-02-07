uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 07-02-2026 11:18

Risco de inundação leva a evacuação da população da Póvoa de Manique

Município determinou a evacuação preventiva devido ao risco de colapso de barragem na Torre Bela.

A Câmara de Azambuja decidiu evacuar preventivamente as populações da Póvoa de Manique e Carvalhos, na União das Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa. Em causa está o risco de rutura da Barragem da Retorta, localizada na Torre Bela, devido às condições meteorológicas adversas.

Refere o município que uma "eventual rutura poderá provocar inundações em algumas habitações situadas nas localidades de Póvoa de Manique e Carvalhos"

A zona de concentração e apoio à população será nas instalações dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre, onde estarão asseguradas condições de segurança, higiene, alimentação e dormida durante o período em que as pessoas se encontrem deslocadas, lê-se na mesma nota.

