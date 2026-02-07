Sociedade | 07-02-2026 19:13
Cheias na zona de Santarém são uma atracção turística
As cheias na zona de Santarém transformaram-se numa atracção turística, atraindo a curiosidade de muita gente em vários pontos, como nas Portas do Sol, na cidade de Santarém, de onde se tem uma visão panorâmica da imensidão de água que inundou campos e estradas.
