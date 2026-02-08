Arruda dos Vinhos em risco de ficar sem água após danos na conduta

O concelho de Arruda dos Vinhos poderá ficar sem água nas próximas horas, depois de terem sido detectados danos na conduta que abastece o município, devido ao mau tempo.

“Por causa do abatimento do caminho da Lavareda, a conduta de água que abastece o concelho sofreu danos e vão surgir grandes constrangimentos, com falta de água”, indicou fonte do município à Lusa.

A mesma fonte adiantou ainda que, quando deixar de existir água nos reservatórios, o concelho corre mesmo o risco de ficar totalmente sem abastecimento.

O problema foi hoje detectado e, apesar de a EPAL - Empresa Pública das Águas Livres já se encontrar no local a reparar os danos, “não existem previsões” para a resolução da situação, acrescentou.

O mau tempo dos últimos dias levou também ao corte de várias estradas e, de momento, apenas se consegue chegar a Arruda dos Vinhos através da Estrada Nacional 248-3, por Alverca (no concelho de Vila Franca de Xira).

As principais vias encontram-se interditas à circulação, nomeadamente a EN 248, cortada nos acessos a Vila Franca de Xira e a Torres Vedras, e a EN 115, nos sentidos de Bucelas e Sobral de Monte Agraço.

A EN 115-4, no acesso a Alenquer, encontra-se apenas transitável por uma via, sem circulação de veículos pesados.

Outras vias municipais estão “completamente destruídas, comprometendo a mobilidade interna e o acesso a serviços essenciais”, de acordo com o município. As localidades de Cardosas, Arranhó e Carvalha estão isoladas.

No sábado, 42 pessoas ficaram desalojadas em Arruda dos Vinhos, a maioria oriunda do Casal do Carvalho/Estrada do Lapão, onde 10 casas “ficaram completamente inabitáveis”, tendo os moradores sido realojados em habitações municipais ou de familiares. Registaram-se também casos de desalojados nos Casais da Granja e no caminho da Batalha.

Face ao número de estradas cortadas por deslizamentos de terras, a autarquia decidiu adiar para dia 15 as eleições presidenciais no concelho.

