Arruda dos Vinhos em risco de ficar sem água após danos na conduta
Arruda dos Vinhos poderá ficar sem abastecimento de água nas próximas horas, após danos na conduta principal causados pelo mau tempo. O concelho está praticamente isolado, com várias estradas cortadas devido a deslizamentos de terras. A EPAL encontra-se no terreno, mas não há previsão para a reposição da normalidade.
O concelho de Arruda dos Vinhos poderá ficar sem água nas próximas horas, depois de terem sido detectados danos na conduta que abastece o município, devido ao mau tempo.
“Por causa do abatimento do caminho da Lavareda, a conduta de água que abastece o concelho sofreu danos e vão surgir grandes constrangimentos, com falta de água”, indicou fonte do município à Lusa.
A mesma fonte adiantou ainda que, quando deixar de existir água nos reservatórios, o concelho corre mesmo o risco de ficar totalmente sem abastecimento.
O problema foi hoje detectado e, apesar de a EPAL - Empresa Pública das Águas Livres já se encontrar no local a reparar os danos, “não existem previsões” para a resolução da situação, acrescentou.
O mau tempo dos últimos dias levou também ao corte de várias estradas e, de momento, apenas se consegue chegar a Arruda dos Vinhos através da Estrada Nacional 248-3, por Alverca (no concelho de Vila Franca de Xira).
As principais vias encontram-se interditas à circulação, nomeadamente a EN 248, cortada nos acessos a Vila Franca de Xira e a Torres Vedras, e a EN 115, nos sentidos de Bucelas e Sobral de Monte Agraço.
A EN 115-4, no acesso a Alenquer, encontra-se apenas transitável por uma via, sem circulação de veículos pesados.
Outras vias municipais estão “completamente destruídas, comprometendo a mobilidade interna e o acesso a serviços essenciais”, de acordo com o município. As localidades de Cardosas, Arranhó e Carvalha estão isoladas.
No sábado, 42 pessoas ficaram desalojadas em Arruda dos Vinhos, a maioria oriunda do Casal do Carvalho/Estrada do Lapão, onde 10 casas “ficaram completamente inabitáveis”, tendo os moradores sido realojados em habitações municipais ou de familiares. Registaram-se também casos de desalojados nos Casais da Granja e no caminho da Batalha.
Face ao número de estradas cortadas por deslizamentos de terras, a autarquia decidiu adiar para dia 15 as eleições presidenciais no concelho.