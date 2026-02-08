uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 08-02-2026 12:00

Autarca de Azambuja vinca junto da APA que aterro é para encerrar definitivamente

Silvino Lúcio diz que Azambuja já deu o seu contributo ao país e que o aterro de resíduos é para continuar de portas fechadas.

O presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio (PS), disse que já avisou os responsáveis da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) que Azambuja não aceita a reabertura do aterro de resíduos industriais não perigosos. “Já deixámos clara a nossa opinião: aterro mais, não. Azambuja já deu o contributo que tinha de dar ao país”, vincou o autarca na última reunião pública do executivo municipal.

De acordo com Silvino Lúcio a Triaza, empresa responsável pela gestão do aterro situado às portas da vila de Azambuja, terá de promover “um conjunto de acções” tendo em vista o encerramento definitivo daquela unidade de deposição de resíduos. “Já terá sido notificada pela APA para proceder ao encerramento do aterro de uma vez por todas”, afirmou.

Recorde-se que no final do ano passado o autarca confessou estar preocupado com a possibilidade de reabertura da única célula existente no aterro a propósito do Plano de Ação TERRA (Transformação Eficiente de Resíduos em Recursos Ambientais), uma estratégia do Governo para a gestão de resíduos, lançada em Março de 2025, visando evitar o colapso dos aterros, aumentar a reciclagem e promover a economia circular até 2030.

O aterro de Azambuja foi muito contestado pela população e autarcas locais devido aos maus cheiros e presença de aves que indicavam a possibilidade de ali estarem a ser depositados, indevidamente, resíduos biodegradáveis. Também a forma como o amianto foi depositado levantou e continua a levantar preocupações. Desde 2022 que o aterro não recebe resíduos por ter atingido o limite da capacidade, em altimetria, da única célula aberta. Estava prevista a abertura de outras duas mas o município indeferiu os vários pedidos de licenciamento para a expansão da unidade.

