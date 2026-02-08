uma parceria com o Jornal Expresso
08/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 08-02-2026 11:05

Automotora entre a Ponte do Reguengo e o Morgado para apoio a população isolada

Automotora entre a Ponte do Reguengo e o Morgado para apoio a população isolada
Foto - CM Cartaxo
Serviço ferroviário disponibilizado excepcionalmente pela CP face à situação de cheia.

Em apoio à população das localidades isoladas pela cheia do Rio Tejo, a CP disponibilizou uma automotora que circula entre a Ponte do Reguengo e o Morgado, no concelho do Cartaxo.

A Câmara Municipal do Cartaxo agradeceu publicamente a disponibilidade e a ajuda que considera da maior importância para a comunidade da Freguesia de Valada.

A automotora tem como principal objetivo o fornecimento de bens essenciais à população isolada e poderá efetuar o transporte de pessoas em caso de necessidade.

