Sociedade | 08-02-2026 11:05
Automotora entre a Ponte do Reguengo e o Morgado para apoio a população isolada
Foto - CM Cartaxo
Serviço ferroviário disponibilizado excepcionalmente pela CP face à situação de cheia.
Em apoio à população das localidades isoladas pela cheia do Rio Tejo, a CP disponibilizou uma automotora que circula entre a Ponte do Reguengo e o Morgado, no concelho do Cartaxo.
A Câmara Municipal do Cartaxo agradeceu publicamente a disponibilidade e a ajuda que considera da maior importância para a comunidade da Freguesia de Valada.
A automotora tem como principal objetivo o fornecimento de bens essenciais à população isolada e poderá efetuar o transporte de pessoas em caso de necessidade.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1755
04-02-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1755
04-02-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1755
04-02-2026
Capa Vale Tejo
04-02-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar