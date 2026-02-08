uma parceria com o Jornal Expresso
08/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 08-02-2026 07:00

Carnaval de Tomar cancelado devido às intempéries

Carnaval de Tomar cancelado devido às intempéries
Foto Município de Tomar
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Município sublinha que prioridade é garantir a segurança da população, apoiar famílias e recuperar prejuízos provocados pelo mau tempo.

O Município de Tomar anunciou o cancelamento do Carnaval da Cidade de 2026, face às consequências provocadas pela depressão Kristin e às recentes intempéries que estão a afectar o concelho e o país. Em comunicado, a autarquia refere que a decisão foi tomada em conjunto com a Tomar Iniciativas, entidade responsável pela organização do evento.
Segundo o município, a prioridade neste momento é garantir a segurança da população, apoiar as famílias afectadas e recuperar os prejuízos provocados pelas condições meteorológicas extremas. “Entende-se que não estão reunidas as condições para a realização das festividades associadas ao Carnaval”, sublinha o comunicado.
O executivo municipal agradece a compreensão e o espírito solidário da população e garante que o Carnaval regressará no próximo ano, “com renovada energia, ainda mais forte e melhor, celebrando a alegria, a criatividade e o envolvimento da comunidade tomarense”. O cancelamento inclui todas as iniciativas previstas no âmbito do Carnaval, desde desfiles e concertos a outras actividades culturais e recreativas.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Vale Tejo
    04-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar