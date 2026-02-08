Carnaval de Tomar cancelado devido às intempéries
Município sublinha que prioridade é garantir a segurança da população, apoiar famílias e recuperar prejuízos provocados pelo mau tempo.
O Município de Tomar anunciou o cancelamento do Carnaval da Cidade de 2026, face às consequências provocadas pela depressão Kristin e às recentes intempéries que estão a afectar o concelho e o país. Em comunicado, a autarquia refere que a decisão foi tomada em conjunto com a Tomar Iniciativas, entidade responsável pela organização do evento.
Segundo o município, a prioridade neste momento é garantir a segurança da população, apoiar as famílias afectadas e recuperar os prejuízos provocados pelas condições meteorológicas extremas. “Entende-se que não estão reunidas as condições para a realização das festividades associadas ao Carnaval”, sublinha o comunicado.
O executivo municipal agradece a compreensão e o espírito solidário da população e garante que o Carnaval regressará no próximo ano, “com renovada energia, ainda mais forte e melhor, celebrando a alegria, a criatividade e o envolvimento da comunidade tomarense”. O cancelamento inclui todas as iniciativas previstas no âmbito do Carnaval, desde desfiles e concertos a outras actividades culturais e recreativas.