Cheia na Ribeira de Santarém encarada sem alarmismos

Há quatro dias que as águas do Tejo entraram na zona urbana da Ribeira de Santarém.

O rio Tejo continuava a submergir a principal praça da Ribeira de Santarém ao final da manhã deste domingo, 8 de Fevereiro, enquanto alguns moradores e curiosos iam observando a evolução do nível das águas sem alarmismos.

O Tejo galgou as margens e chegou à localidade há três dias e, para além dos habituais transtornos causados aos moradores que viram as suas casas alagadas, submergiu alguns automóveis num dos parques de estacionamento junto à estação ferroviária e também a zona desportiva.